AK Parti heyeti Karabük'te eğitim ve yurt yatırımlarını inceledi

AK Parti Karabük milletvekilleri ve il başkanı, kentte yapımı süren öğrenci yurtları ve eğitim projelerini yerinde inceledi. 419 öğrenci kapasiteli yurt ile yeni eğitim yapıları ile Karabük'teki eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kentte yapımı devam eden öğrenci yurdu ve eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.

AK Parti heyeti, Karabük'te yapımı devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Öğrenci Yurdu inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

419 öğrenci kapasiteli olarak inşa edilen ve mayıs ayında tamamlanması planlanan yurdun, gençlere güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Karabük'teki barınma kapasitesinin güçleneceği kaydedildi.

Heyet, kentte yapımı süren eğitim yatırımlarını da inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu kapsamda 16 derslik Beşbinevler İlk/Ortaokulu, 12 derslik Özel Eğitim Anaokulu ve 16 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu inşaat alanlarında incelemelerde bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla Karabük'te eğitim altyapısının daha da güçleneceği, öğrencilerin modern ve donanımlı okullarda eğitim almasının amaçlandığı aktarıldı.

İncelemelerde AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'a, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim İl Müdürü Nevzat Akbaş ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti. - KARABÜK

