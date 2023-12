Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yeniden adaylığını açıkladı

Yerel seçimlerde MHP'den yeniden adaylığını açıklayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Karabük'ü birilerine peşkeş çekecek adamlara bırakmayacağım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden aday gösterilen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili açıklamalarda bulundu.

Karabük'te bir dönem daha belediye başkanlığına adaylığını koyduğunu ifade eden Vergili, en son yaptırdıkları anketlerde de en yüksek oy oranıyla aday olan kişinin kendisi olduğunu belirtti.

"Karabük vefalıdır" diyen Vergili, "Karabük kendine hizmet edeni hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz, her zaman sahip çıkar. Hiçbir zaman ne partisine nede ideolojisine bakar. Yalnız kendisine nasıl hizmet etmiş buna bakar. Biz de Karabük'e elimizden geldiği kadar en düzgün ve en dürüst şekilde hizmet ettik. Karabüklüler de bize sahip çıktı. Biz şuna inanıyoruz ki bu seçimlerde de biz Karabük'e vefa borcumuzu ödeyeceğiz, Karabüklüler de bize vefasını gösterecektir. Bütün Karabüklülere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Karabük'ün bütün sorunları ile ilgili en ince ayrıntısına kadar gece gündüz uğraştıklarını aktaran Vergili, "Bazıları ister çekememezlikten ister kabullenememezlikten veya başka korkularından, Karabük'te hiç çekinmeden herkese, her siyasetçiye veya her siyasi görüşe yapmış olduğu yanlışlığı söyleyebilecek Karabük'te tek kişi benim. Hiç kimseden menfaat beklediğim yok. İktidardan bir menfaat beklediğim yok. Şahıslardan menfaat beklediğim yok. Milletvekillerinden beklediğim hiçbir menfaat yok. Karabük'te bu kadar büyük işler yaparken de onların gücüyle yapmadık. Gecemi gündüzüme katacağım, Karabük'ü birilerine peşkeş çekecek adamlara bırakmayacağım. Şimdi 4 gözle şunu bekliyorlar. Rafet Vergili seçim kaybetse de Karabük'te rant kavgasına bir daha başlatalım. Her partinin desteğini alıp inşallah 31 Mart'ta bu binada hep beraber biz olacağız" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve dördüncü dönem için aday olduğunu anlatan Vergili, konuşmasının ardından adaylık başvurusunu MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu'na teslim etti. - KARABÜK