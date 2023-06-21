Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret ederek, Karabağlar Belediyesi'nin devam eden projeleri ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret ederek, Karabağlar Belediyesi'nin devam eden projeleri ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Ankara programı kapsamında TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'na katılan Başkan Selvitopu, daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. CHP Lideri'nin hizmete açtığı tesislerden Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezi'nin bugüne kadar 26 bin çocuğu ağırladığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Merkezimiz önemli bir sosyal proje oldu. Çocuklarımız burada bilimle, kültür ve sanatla buluşarak zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiriyorlar" dedi.

Aynı şekilde Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nin kurslarla, etkinliklerle dolup taştığını belirten Başkan Selvitopu, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının da hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Selvitopu, İzmir'in sayılı tesislerinden biri olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ni Cumhuriyetimizin 100. yılında Karabağlarlılara armağan etmek için yoğun çaba harcadıklarını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Selvitopu'na çalışmalarında başarılar diledi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ayrıca, Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, Karabağlar Belediyesi'nin dünyaya tanıtmak için çalıştığı Coğrafi İşaret Belgeli Kavacık Üzümü'yle ilgili Başkan Selvitopu'na ayrıntı sordu.

Başkan Selvitopu daha sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Burcu Köksal, Meclis İdare Amiri ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'le İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan ve Deniz Yücel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'le buluşarak sohbet etti.