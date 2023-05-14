Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever oyunu kullandı

Türkiye genelinde saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever de oyunu kullandı.

Türkiye genelinde saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever de oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işleminin saat 08.00 itibarıyla başlamasıyla beraber pek çok isim sandık başına gitti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever de oyunu ailesiyle birlikte Ankara'da Çankaya İlkokulunda kullandı. - ANKARA