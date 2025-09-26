Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Tunus'ta Askeri Temaslarda Bulundu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 22-24 Eylül'de Tunus'ta temaslarda bulundu. Orgeneral Tokel, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u, Tunus Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 61'inci İstihkam Grup Komutanlığını ziyaret etti. - TUNUS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika