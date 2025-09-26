Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Tunus'ta Askeri Temaslarda Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Tunus'ta Askeri Temaslarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tunus'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u ve önemli askeri birlikleri ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u, Tunus Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 61'inci İstihkam Grup Komutanlığını ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 22-24 Eylül'de Tunus'ta temaslarda bulundu. Orgeneral Tokel, Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul'u, Tunus Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 61'inci İstihkam Grup Komutanlığını ziyaret etti. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi flaş başvuru

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi flaş başvuru
Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi! Görüşmede dikkat çeken detay

Bu fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.