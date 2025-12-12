Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile resmi bir görüşme yaptı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya geldi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, dün (11 Aralık) resmi davetli olarak Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Tokel, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika