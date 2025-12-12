Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, dün (11 Aralık) resmi davetli olarak Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Tokel, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi. - ŞAM