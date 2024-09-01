Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı

Geçtiğimiz gün Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan "Kudüs'e sırtımızı nasıl dönebiliriz. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir. Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM YARATTI

Törenin ardından teğmenlerin cep telefonuyla kaydedilen bir videosu ise kısa sürede gündem yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde onlarca teğmenin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları anlar yer aldı.