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Kanalizasyon Sorunları Gündemde: AK Parti Aydın İl Başkanı'ndan Eleştiriler

Kanalizasyon Sorunları Gündemde: AK Parti Aydın İl Başkanı'ndan Eleştiriler
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AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arıtma tesisleri ve kanalizasyon sistemlerinin yetersiz olduğunu açıkladı. Erdem, özellikle Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası ve Didim'deki mevcut sorunları dile getirerek, bu konuda acil çözüm önerileri sundu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Büyükşehir Belediyesinin kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yetersiz olduğunu savundu.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada ilçelerdeki kanalizasyon şebekeleri ve arıtma tesislerinin genel durumunu gözden geçirdiklerini belirtti.

Efeler'de kanalizasyon şebekesi olmayan nüfus oranının yüzde 40 olduğunu kaydeden Erdem, "Doğu arıtma tesisi eski ve çalışır durumdadır. Ama bypass yolu ile çalıştırılmadığı zamanlar da söz konusudur. Atık su, Menderes Köprüsü yanından nehre boşalıyor. Mimar Sinan, Fatih ve Zeybek mahallelerinin atık suyu, doğrudan DSİ kurutma kanalına verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdem, Nazilli ve Söke'deki arıtma tesislerinin çalıştırılmadığı zamanların olduğunu, atık suyun Büyük Menderes Nehri'ne boşaltıldığını belirtti.

Kuşadası'nda ileri arıtma tesisinin çalıştığını belirten Erdem, "Ancak, zaman zaman terfi sistemlerindeki arızalar nedeni ile atık sular arıtılmadan denize boşalmaktadır. Mevcut arıtma tesisi, Kuşadası ilçe alanının coğrafi olarak sadece yüzde 7'sine hizmet vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Didim'de kanalizasyonu olmayan nüfus oranının yüzde 36 olduğunu ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Arıtma tesisi eski ve çalışır durumdadır. Didim ve Akbük'te bulunan eski arıtma tesisleri artan nüfus ve kentsel alan genişlemesi sonucunda etkisiz ve yetersiz durumda olup, eski merkez bölgelerine hizmet vermektedir. İlçe genelinde sadece Didim merkezin bir bölümünde kanalizasyon şebekesi mevcut olup, gelişme alanları ve köylerde kanalizasyon şebekesi yoktur. Özellikle çok hızlı yayılan yapılaşma ve kentsel gelişme nedeni ile Kuşadası ve Didim'de en az 50 yıllık nüfus artışı ve kentsel alan genişlemesi dikkate alınarak ileri arıtma tesislerinin kurulması ve tüm yerleşme ve siteleri kapsayan bir kanalizasyon şebekesi projelendirilerek inşa edilmelidir."

Erdem, diğer ilçelerde de benzer sorunların olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
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