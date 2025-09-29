Kanada Dışişleri Bakanı Anand: Gazze'deki İnsani Kriz Felaket Düzeyinde

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, " Gazze'deki insani krizin boyutu felaket düzeyinde ve acil eylem gerektiriyor. İsrailliler ve Filistinlilerin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayacakları bir geleceği savunuyoruz" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında ülkesinin dış politika öncelikleri ve küresel tehditlere değinen Anand, "Değişen bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Artık tek taraflılık ve korumacılık, çok taraflı kurumları ve hukukun üstünlüğünü zayıflatıyor. Savaş sonrası düzenin temeli sarsılıyor. Sadece 2024 yılında 300 milyon insan, insani yardıma ihtiyaç duydu, 120 milyon kişi yerinden edildi ve 40 milyondan fazla kişi mülteci oldu. Çatışmalar küresel ekonomiye her yıl trilyonlarca dolara mal oluyor" dedi.

"Putin, sınırları keyfine göre yeniden çizemez"

Ukrayna'daki savaşa da değinen Anand, " Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı yasa dışı ve topyekün işgali, BM Sözleşmesi'nin ağır bir ihlalidir. Sivillere yönelik saldırılar ve çocukların kaçırılması, uluslararası hukukun ağır ihlalleridir. Putin, Ukrayna'nın üç günde düşeceğini sanmıştı ama Ukrayna üç buçuk yıl sonra halen ayakta. Egemenliği korunuyor, halkı boyun eğmedi ve cesaretleri kırılmadı. Kanada'nın tutumu nettir. Putin, sınırları keyfine göre yeniden çizemez. Güç, haklılık doğurmaz. Ukrayna da, Kanada dahil olmak üzere Ukrayna'nın dostları da geri adım atmayacaktır. Ukrayna'yı desteklemek sadece bir ulusu savunmak değil, egemenlik, onur ve barış gibi temel ilkeleri savunmaktır" dedi.

" Gazze'deki insani krizin boyutu felaket düzeyinde"

Gazze'deki savaşa da değinen Dışişleri Bakanı Anand, " Gazze'deki insani krizin boyutu felaket düzeyinde ve acil eylem gerektiriyor. Kanada, 340 milyon doların üzerinde insani yardım taahhüdünde bulundu ve Kanada Silahlı Kuvvetleri de havadan yardım operasyonlarına katıldı. İsrail'e Gazze'deki sivil nüfusu korumaya yardımcı olma, insani yardımların kesintisiz ve geniş ölçekte ulaşabilmesi için kara koridorlarını açma ve sağlık tesislerinin tam olarak korunmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"İki devletli çözüme bağlıyız"

Kanada'nın iki devletli çözüme desteğini yineleyen Anand, "İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri genişletmesiyle görüldüğü üzere iki devletli çözümün geleceği erozyona uğramaktadır. Kanada'nın geçtiğimiz hafta Filistin'i tanıması, Kanada'nın Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını temel alan politikasını ve iki devletli çözüme olan bağlılığımızı vurgulamaktadır. İsrailliler ve Filistinlilerin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayacakları bir geleceği savunuyoruz. Bölgede ateşkese en yakın zamanda ulaşılması ve sonrasında gerekli siyasi süreçlere katkı sağlamak üzere ortaklarımızı destekliyoruz. Kanada, her şekilde bu süreçlerde yer alacaktır. Filistin Yönetimi'nin kapasitesini güçlendirmeye yönelik çabalara bölgedeki ortaklarla işbirliği içinde bağlıyız" dedi. - NEW YORK