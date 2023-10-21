Kanada Başbakanı Trudeau İsrail Destekçisi Olduğu İçin Protesto Edildi

- İsrail destekçisi Kanada Başbakanı Trudeau'ya camide tepki

TORONTO - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'i desteklediği yönündeki açıklamalarının ardından Toronto'daki cami ziyaretinde protesto edildi.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik ölümcül saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e desteğini açıkça belirten ülkeler arasındaki Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau dün Toronto Uluslararası Müslümanlar Örgütü'ne bağlı camiyi ziyaret etti. Cuma namazı için toplanan kalabalık ise İsrail destekçisi başbakanı protesto etti. Trudeau'nun konuşmasına izin vermeyerek tepki gösteren ve yuhalayan öfkeli kalabalık, "Yazıklar olsun" diyerek bağırdı. Cami önünde Trudeau'ya tepki göstermek için toplanan protestocular ise, "Ateşkes çağrısı için daha kaç çocuğun ölmesi gerek" sözleriyle Kanada başbakanına sitem etti.