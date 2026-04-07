Kanada'dan ABD, İsrail ve İran'a uluslararası hukuka ve savaş kurallarına uyması çağrısı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Orta Doğu'da devam eden çatışmanın tarafları ABD, İsrail ve İran'a uluslararası hukuka uymaları çağrısında bulundu. Carney, "Kanada, bu çatışmada ve her çatışmada tüm tarafların uluslararası hukuka ve savaş kurallarına uymasını beklemektedir. Bu, sivil halkın ve sivil altyapının kesinlikle hedef alınmaması anlamına gelmektedir. Tüm tarafları bu sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu görüşü hem kamuoyu önünde hem de özel görüşmelerde dile getirdik" dedi. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı