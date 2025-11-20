Haberler

Kamu Denetiminde Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, katıldığı Denetim Şurası'nda dijital dönüşüm ve yapay zekanın kamu denetimindeki önemine dikkat çekti. Denetim aktivitelerinin kalitesini artırmak için yeni teknolojilere uyum sağlanması gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile birlikte, ortak denetim kültürünün oluşması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi kazanımlarla denetim faaliyetlerimizin kalitesini artıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) ve Gazi Üniversitesi'yle iş birliğinde gerçekleştirilen 'Kamu Denetiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik' başlıklı 3'üncü Denetim Şurası'na katıldı. Burada konuşan Tanrıkulu, "Denetim camiası olarak mesleğimizin saygınlığını ve çalışma motivasyonunu üst seviyede tutmak için hep birlikte azami çaba göstereceğiz. Denetim elemanlarının görevlerinin ifasında empati yapmaları ve idari görevlere geçtiklerinde mesleki tecrübeleriyle yönetime katkı sunmaları kıymetli olacaktır. Koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile birlikte, ortak denetim kültürünün oluşması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi kazanımlarla denetim faaliyetlerimizin kalitesini artıracağız" dedi.

'DENETİM ANLAYIŞI TEKNOLOJİK KOŞULLARA UYUM SAĞLAMAK ZORUNDA'

Tanrıkulu, "Yapay zeka temelinde gelişen dijital dönüşüm, kamu hizmetlerinin sunumunu ve denetim faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Denetim anlayışı ve denetçilerin yetkinlikleri, bu yeni teknolojik koşullara uyum sağlamak zorundadır. Her geçen gün artan dijitalleşmeyle birlikte, denetimin geleneksel yöntemleri yerini, yapay zeka temelli teknoloji uygulamalarına bırakmaktadır. Bu nedenle, denetim süreçlerinin sürekli geliştirilmesi ve yeni nesil teknolojilerle desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Böylece denetimin etkinliği artarken, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik de güçlenmektedir. Bu yılki şuranın ana teması olan 'Kamu Denetiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik', yalnızca bir tercih değil, kamu denetiminde kaçınılmaz bir dönüşüm ihtiyacının göstergesi olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan, sürdürülebilirlik ilkesiyle uyumlu bir kamu yönetimi, yalnız bugünü değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten bir denetim vizyonunu gerektirmektedir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.