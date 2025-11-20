Kamu Denetiminde Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Vurgusu

CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile birlikte, ortak denetim kültürünün oluşması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi kazanımlarla denetim faaliyetlerimizin kalitesini artıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) ve Gazi Üniversitesi'yle iş birliğinde gerçekleştirilen 'Kamu Denetiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik' başlıklı 3'üncü Denetim Şurası'na katıldı. Burada konuşan Tanrıkulu, "Denetim camiası olarak mesleğimizin saygınlığını ve çalışma motivasyonunu üst seviyede tutmak için hep birlikte azami çaba göstereceğiz. Denetim elemanlarının görevlerinin ifasında empati yapmaları ve idari görevlere geçtiklerinde mesleki tecrübeleriyle yönetime katkı sunmaları kıymetli olacaktır. Koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile birlikte, ortak denetim kültürünün oluşması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi kazanımlarla denetim faaliyetlerimizin kalitesini artıracağız" dedi.

'DENETİM ANLAYIŞI TEKNOLOJİK KOŞULLARA UYUM SAĞLAMAK ZORUNDA'

Tanrıkulu, "Yapay zeka temelinde gelişen dijital dönüşüm, kamu hizmetlerinin sunumunu ve denetim faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Denetim anlayışı ve denetçilerin yetkinlikleri, bu yeni teknolojik koşullara uyum sağlamak zorundadır. Her geçen gün artan dijitalleşmeyle birlikte, denetimin geleneksel yöntemleri yerini, yapay zeka temelli teknoloji uygulamalarına bırakmaktadır. Bu nedenle, denetim süreçlerinin sürekli geliştirilmesi ve yeni nesil teknolojilerle desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Böylece denetimin etkinliği artarken, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik de güçlenmektedir. Bu yılki şuranın ana teması olan 'Kamu Denetiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik', yalnızca bir tercih değil, kamu denetiminde kaçınılmaz bir dönüşüm ihtiyacının göstergesi olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan, sürdürülebilirlik ilkesiyle uyumlu bir kamu yönetimi, yalnız bugünü değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten bir denetim vizyonunu gerektirmektedir" diye konuştu.

