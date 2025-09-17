Kalıcı Barış İçin Ulus İnşası ve Siyasi İrade Gerekiyor

'GÜÇLÜ ULUS İNŞASINI YAPAMADIK'

Prof. Dr. Havva Kök Arslan, komisyonun kalıcı barışı inşa etme yönünde tarihsel sorumluluğu olduğunu belirterek, "Ülkemizin 1876-1908 yılında başlayan devleti güçlendirme süreci, 1920 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği ve vizyonuyla güçlü bir devletin kuruluşuna dönüştü. Bugün bölgede en güçlü devletlerden birinin Türkiye olması, Atatürk vizyonunun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Güçlü bir devlet kurduk ancak güçlü bir ulus inşasını yapamadık. Çünkü sanayileşmiş bir ülke değildik. Dolayısıyla başta TBMM olmak üzere hepimizin görevi, bu yarım kalan ulus inşa etme sürecini başarıyla tamamlamaktır" dedi.

Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, komisyonun zor bir görev üstlendiğini ifade ederek, "Aslında Türkiye'nin bu konudaki birikimi çok, bir önceki çözüm süreci önemli bir deneyimdi ve iyi bir birikim sağladı. Ayrıca Türkiye, bu dönem demokratik yeni bir anayasa etrafında çok büyük bir yol katetti. O da bu süreci ve sizin yapacağınız çalışmaları, önemli oranda destekleyecektir. Eğer bu süreç başarıya ulaşırsa hepiniz tarihe geçeceksiniz" diye konuştu.

'SİYASİ İRADEYİ SAĞLAM TUTMAMIZ GEREKİYOR'

Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, barış süreçlerinin uzun sürebileceğini ve kök nedenlere çözüm üretilmemesi halinde, çatışmalı dönemlerin yeniden başlayabileceğini dile getirerek, "Guatemala'da tarafların konuşmaya başlaması ve anlaşmaya varması arasındaki süre 10 yıl. Sudan'da ise 11 yıl. Her iki örnekte de tarafların, 'Dönülmeyecek noktadayız' demesi bu sürecin sadece son birkaç yılı. Filipinler'de barış süreci 17 yıl ve 4 başkan görmüş. Kolombiya'da bütün başarısız denemeleri de göz önünde bulundurursak 32 yıl ve 7 başkan görmüş. Burada umudu yitirmememiz ve siyasi iradeyi sağlam tutmamız gerekiyor. Kuzey İrlanda'da barış süreçlerini yöneten Jonathan Paul'a referans vermek istiyorum. Kendisi, barış süreçlerini bisiklette pedal çevirmeye benzetiyor. Yani bisikletin üzerinde olduğumuz sürece pedal çevirmeye devam etmemiz gerekiyor" dedi.

'ADIMLARIN DİKKATLE PLANLANMASI GEREKİYOR'

Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar, Türkiye'nin tarihi eşiklerden birini geçtiğini söyledi ve çatışma çözümleri ile ilgili Venezuela, Kamerun, Afganistan, Filistin, Güney Sudan ve Kolombiya süreçlerini izlediğini ekledi. Çelik, "Uzun yıllar süren ve karmaşık nedenleri olan silahlı çatışmaları sonlandırmak zamana yayılan çeşitli adımları içerir. Bu adımlar kısa, orta ve uzun vade olarak ele alınabilir. Her sürecin kendine özgü durumları olmasına rağmen, hemen hepsinde ortak noktaların olduğunu gözlemlemekteyiz. Öncelikle barış sürecinde atılacak adımların dikkatle planlanması ve uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.