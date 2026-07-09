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Kale'nin yeni Kaymakamı İbrahim Gökçe görevine başladı

Kale'nin yeni Kaymakamı İbrahim Gökçe görevine başladı
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Denizli'nin Kale ilçesinde görev yapan Kaymakam Burak Gürbüz'ün Hakkari Vali Yardımcılığına atanmasıyla boşalan göreve İbrahim Gökçe getirildi. Gökçe, 17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile atandı ve görevine başladı.

Denizli'nin Kale ilçesinde görev yapan Kaymakam Burak Gürbüz'ün, yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından boşalan göreve Kaymakam İbrahim Gökçe getirildi. 17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Denizli'nin Kale ilçesine atanan İbrahim Gökçe görevine başladı. Göreve başlamasıyla birlikte ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında ziyaretlere başlayan Gökçe'nin, daha önce Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, Burak Gürbüz 2024 yılından bu yana Kale Kaymakamı olarak görev yapıyordu. Yayımlanan kararnameyle Hakkari Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından görevini İbrahim Gökçe'ye devretti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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