Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti İsrail'in insani yardım konvoyuna saldırısını kınadı

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, İsrail'in insani yardım konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı. İsrail'in, hastaneleri, kadınları, çocukları, masum sivilleri ve insani yardım konvoyuna yönelik tutumunun tüm insani değerlerden yoksun olduğunun bir kanıtı olduğunu belirten Başkan Mustafa İşeri, bunun bir savaş değil katliam olduğunu söyledi.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, İsrail'in insani yardım konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı.

İsrail'in, hastaneleri, kadınları, çocukları, masum sivilleri ve insani yardım konvoyuna yönelik tutumunun tüm insani değerlerden yoksun olduğunun bir kanıtı olduğunu belirten Başkan Mustafa İşeri, bunun bir savaş değil katliam olduğunu söyledi.

Başkan İşeri, " İsrail'in, Gazze'deki sivil insanların yaşamına kastedecek kadar gözü dönüp hastane ve insani yardım konvoyuna saldıracak kadar insanlık dışı uygulamalarını şiddetle kınıyoruz. Gazze'ye adeta ölüm yağıyor. İsrail tüm dünyanın gözü önünde katliamlarına devam ediyor. Bir ayı geride bırakan Gazze saldırılarında hastaneler, yerleşim yerleri, camiler, okullar ve kiliseleri bombalıyorlar. Geride 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın, 631'i yaşlı olmak üzere 10 bin 328 kişi hayatını kaybetti, en az 25 bin kişi yaralandı. 1 milyon 600 binden fazla Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları da artarak şiddetleniyor. Bölgede elektrik, iletişim ve internet hizmetleri ise tamamen çökmüş durumda. İsrail, bu saldırılarda savaş suçları işlerken dünyada kimsenin sesi çıkmıyor. İsrailli Bakan, 'Gazze'ye nükleer bomba atılması da ihtimaller arasında' diyor. İnsanlık neyi bekliyor. İsrail'in, hastaneleri, kadınları, çocukları, masum sivilleri ve insani yardım konvoyuna yönelik tutumları, tüm insani değerlerden yoksun olduğunun bir kanıtıdır. Bu bir savaş değil katliamdır. Son 23 yılda İsrail'in saldırılarında, 93 medya mensubu gazeteci hayatını kaybetti. İsrail'in, uluslararası hukuk önünde hesap vermesi kaçınılmazdır. Sivil insanların yaşam hakkına kastedecek kadar gözü dönüp hastane ve yardım konvoylarına saldıracak kadar alçalan İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Bizler Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti olarak saldırılarda hayatını kaybeden bütün Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ümidimiz, en kısa zamanda sivillere yapılan insanlık dışı bombalamalara karşı dünyadaki devletlerin ve insanlığın sessiz kalmamasıdır" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN