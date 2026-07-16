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Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nden Cumhuriyet Başsavcısı Atalay'a hayırlı olsun ziyareti

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nden Cumhuriyet Başsavcısı Atalay'a hayırlı olsun ziyareti
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Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve üyeler, HSK kararnamesiyle atanan Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi vurgulandı.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ile cemiyet üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Çetin Atalay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başsavcılık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Mustafa İşeri, Başsavcı Atalay'a yeni görevinde başarılar dileyerek Kahta'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan İşeri, adalet hizmetlerinin etkin ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinin toplumun huzur ve güveni açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yerel basın olarak kamu yararını gözeten çalışmalara her zaman katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay ise nazik ziyaretlerinden dolayı Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Başsavcı Atalay, Kahta'da adalet hizmetlerinin en etkin, hızlı ve şeffaf şekilde yürütülmesi için tüm yargı mensuplarıyla birlikte özveriyle çalışacaklarını belirterek, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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