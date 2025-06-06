Kahramanmaraş'taki Göl Manzaralı Köy Evleri Tamamlandı

Kahramanmaraş'taki Göl Manzaralı Köy Evleri Tamamlandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 110 köy konutunun inşasının tamamlandığını açıkladı. Bakan, depremzede vatandaşların evlerine kavuşmasıyla ilgili umut dolu mesajlar verdi.

Bakan Kurum duyurdu: Kahramanmaraş'ın göl manzaralı köy evleri tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 110 köy konutunun inşasının tamamlandığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde 110 köy konutunun inşasını tamamladı. Bakan Murat Kurum, Sır Barajı manzarasına karşı yapılan evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Depremzede Adem Akpınar'ın "Devletim çifte bayram yaşattı" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Politika
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