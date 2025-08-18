Kahramanmaraş'ta Sağlık ve Su Sorunları Hızla Çözülmeli

Kahramanmaraş'ta Sağlık ve Su Sorunları Hızla Çözülmeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Yol Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'taki sağlık hizmetlerine erişim ve su sorunlarına dikkat çekti. Depremin ardından sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkları vurgulayan Karatutlu, altyapı eksikliklerine acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, şehrinde sağlık hizmetlerine erişim ve su sorunu yaşandığını ileri sürdü.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetine erişimde sorunlar yaşandığını belirtti.

Depremden sonra geçen 2,5 yılda poliklinik hizmetlerine ulaşmakta vatandaşların zorluk yaşandığını kaydeden Karatutlu, "Sağlık hizmetinin yüzde 90'ı ayaktan tedavi. Siz ısrarla yataklı tedavi kurumları açmanın derdine düştünüz. Biz hala basit muayene olmanın yollarını arıyoruz. 2,5 yılda yanık tedavi merkezini açamadınız. Vatandaşlar, komşu şehirlerde yanık tedavi hizmeti almanın peşindeler." diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki sağlık personeli atamalarının da yetersiz olduğunu ileri süren Karatutlu, "En temel sağlık hizmetini Kahramanmaraş alamıyor." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta içme, sulama ve kullanma suyuna erişimde sorunlar yaşadığını kaydeden Karatutlu, "Depremde hükümet üst yapıyı yaptı. Ama altyapı yapılmadı. Borularda kaçak var. Kahramanmaraş'ın su sorununa acil önlem alınması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu

Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yediği gol olay oldu! Bütün ülke milli kalecimizi konuşuyor

Yediği gol olay oldu! Bütün ülke milli kalecimizi konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.