Kahramanmaraş'ta Sağlık ve Su Sorunları Hızla Çözülmeli

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, şehrinde sağlık hizmetlerine erişim ve su sorunu yaşandığını ileri sürdü.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetine erişimde sorunlar yaşandığını belirtti.

Depremden sonra geçen 2,5 yılda poliklinik hizmetlerine ulaşmakta vatandaşların zorluk yaşandığını kaydeden Karatutlu, "Sağlık hizmetinin yüzde 90'ı ayaktan tedavi. Siz ısrarla yataklı tedavi kurumları açmanın derdine düştünüz. Biz hala basit muayene olmanın yollarını arıyoruz. 2,5 yılda yanık tedavi merkezini açamadınız. Vatandaşlar, komşu şehirlerde yanık tedavi hizmeti almanın peşindeler." diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki sağlık personeli atamalarının da yetersiz olduğunu ileri süren Karatutlu, "En temel sağlık hizmetini Kahramanmaraş alamıyor." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta içme, sulama ve kullanma suyuna erişimde sorunlar yaşadığını kaydeden Karatutlu, "Depremde hükümet üst yapıyı yaptı. Ama altyapı yapılmadı. Borularda kaçak var. Kahramanmaraş'ın su sorununa acil önlem alınması gerekiyor." dedi.