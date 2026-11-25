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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yayımlanan Valiler Kararnamesi ile merkeze alınırken, kentteki yaklaşık 3 yıl 3 aylık görev süresi sona erdi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yayımlanan Valiler Kararnamesi ile merkeze alınırken, kentteki yaklaşık 3 yıl 3 aylık görev süresi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kahramanmaraş Valiliğine Kütahya Valisi Musa Işın atandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kahramanmaraş Valiliğine atanan Ünlüer, 17 Ağustos 2023 tarihinde görevine başladı. Ünlüer, görev süresi boyunca 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarının yanı sıra kamu yatırımları ve hizmetlerin koordinasyonunda görev aldı. Ünlüer'in Kahramanmaraş'taki valilik görevi, yayımlanan kararnameyle sona erdi. Kütahya Valiliğinden Kahramanmaraş Valiliğine atanan Vali Musa Işın'ın ilerleyen günlerde göreve başlaması bekleniyor.