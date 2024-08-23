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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur'u Ziyaret Etti

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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Görüşmede kentsel dönüşüm, yeşil alanlar ve altyapı konuları ele alındı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin göreve yeni atanan İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçedeki mevcut ve yeni dönem projelerini istişare etmek ve hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere; göreve yeni atanan İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur'u ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Başkan Öztekin'e AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk de eşlik etti. Ataşehir'deki İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen buluşmada kentsel dönüşüm başta olmak üzere yeşil alanlar, sürdürülebilir enerji, geri dönüşüm ve altyapı konuları görüşüldü.

ÖZTEKİN: ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthanemize meydanlar, metrolar, millet kıraathaneleri, kapalı otopark ve pazaryerleri, parklar, yeşil alanlar, teknoloji ve bilim merkezleri, engelli ve yaşlılar için bakım evleri, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezleri gibi sayısı 100'ü bulan projeler kazandırdık. 2019-2024 yılları içerisinde bine yakın binamızı yıktık ve yeniden yaptık. Toplamda 6 bin bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik ve 10 bin konut ürettik. Yine bu süre zarfında ilçemizdeki 40 bin kişi, sağlam ve modern evlerde yaşamaya başladı. Yeni dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle yine koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Batur da, Kağıthane'deki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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