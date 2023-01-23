Kaftancıoğlu'ndan kriz çıkaracak sözler! İsim vermedi ama hedefinde Akşener var

Bir panelde konuşma gerçekleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. İstanbul seçimlerinin mimarı, süreci ilk günden hatta 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur." ifadelerini kullandı. Bu sözler, her fırsatta belediye başkanlığı seçimlerini Millet İttifakı olarak birlikte kazandıklarını söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir mesaj olarak yorumlandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Hamburg Birliği'nin düzenlediği panelde konuştu. Burada dikkat çeken ifadeler kullanan Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da övgüler dizdi.

"HAK TESLİMİNİ YAPMAK ZORUNDAYIM"

Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye'de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O hak teslimini yapmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Bu sözler sonrası her fırsatta belediye seçimlerini Millet İttifakı olarak birlikte kazandıklarını belirten İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çevrildi. Sık sık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın arkasında olduğunu belirten Akşener, geçtiğimiz haftalarda şunları söylemişti:

"Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Dolayısıyla bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü CHP'nin ve İYİ Parti'nin teşkilatlarının mensuplarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları. Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Dolayısıyla orada benim izne ihtiyacım yok. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım?"