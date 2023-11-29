KADİR CANPOLAT: YEREL YÖNETİMLERDE ADAYLARIMIZI BELİRLEYECEĞİZ

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 'Yerel yönetimlerde bütün aday adaylarımızın genel merkez binamıza şahsen istenilen evrakların tamamını eksiksiz bir şekilde getirerek, direk mülakata alınarak adaylarımızı belirleyeceğiz. Biz İstanbul ve Ankara'da geçmiş dönemlere bakınca belediyelerin hizmette sınıfta kaldığını görüyoruz. Ocak Partisi olarak biz ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın neferleriyiz. Asıl ittifak sahibi biziz' dedi.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada, 'Gerçekten inanç sahibi olan tüm medeniyetlere, insanlığa seslenmek isterim ki, gül yerine dikene su dökmek zalimliktir. İsrail dünyanın dikeni, Filistin dünyanın gülüdür. Ey küresel güç, ey dünya milletleri, ey vicdanı olan bütün insanlık haydi yol ayrımını seç. Ateşkes bu akşam sona erecek. Sonra ne olacak' Bu zulme ortak mı kalacağız? Bu sıkıntıya göz mu yumacağız? Biz devletimizin yetkililerinden ve tüm kamuoyundan bu anlamda tercihlerini seçmelerini rica ediyorum. ya gülü tercih edin ya da dikeni tercih edin. İslamiyet ve Müslümanlığı manipüle edip farklı gösterdiler. Diğer taraftan diken olan İsrail bakın nasıl kan akıtıyor. Çocukların başından aşağı bombaları İsrail indirmiyor mu? İsrail'e gönderilen o bombalar Filistin'de çocukların başından aşağı patlıyorsa, bu feryada neden tıkalı bir kulak var? Dünyada böyle bir zulüm görülmedi. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi bu konuda susmayacak. Gerekirse bizlerde farklı kararlar almak zorunda kalacağız. Devletimiz var olsun, milletimiz emin olsun? diye konuştu.

'SAYIN ÖZGÜR ÖZEL, İFADENİZİ DÜZELTİN, ÖZÜR DİLEYİN'

Başkan Canpolat, Özgür Özel'in CHP grup toplantısında Osmanlı Ocakları ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, 'Sayın Özgür Özel, Osmanlı Ocakları'nı ağzınıza alıyorsunuz. Bizim bir tane emniyet birimlerinden izinsiz yapmış olduğumuz gösteri yok. Osmanlı Ocakları'nın yaptığı gösterilere bakıyorum; Filistinli kardeşlerimizin yanında 'Hamas'a selam' şeklinde slogan atıyorlar. Yani Hamas'ın tarafında olduğunu ve oradaki mazlumlara sahip çıktığını gösteren başka bir açıklamamız yok. Bu açıklamayı Sayın Özel neden çok gördü? Sayın Özel, 'Siz isteyin yarın Ülkü Ocakları sokağa çıkabilirler, Tayyip Bey istesin Osmanlı Ocakları sokağa çıkabilir' şeklinde açıklama yaptı. Biz Cumhurbaşkanımızdan böyle bir talimat almıyoruz. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın kolluk kuvveti değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bizim bir ilişkimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın Osmanlı Ocakları ile ne geçmişte ne de şu an bir ilişkisi yok. Neyi ifade etmeye çalışıyorsunuz? Siz buradan ne çıkarmaya çalışıyorsunuz? Osmanlı Ocakları çok değerli bir kurum. Ama sayın Cumhurbaşkanımız ile bir ilgisi yok. Niye bunu bu şekilde algılarla Osmanlı Ocakları ile Erdoğan'ı bir karede göstermeye çalışıyorsunuz? Bakın bir ifade de bulundunuz. Ülkü Ocakları ile MHP'yi ifade ettiniz. Diğer taraftan Osmanlı Ocakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ilişkisi yok. İfadeniz yanlış, bunu düzeltin; özür dileyin. Yeni bir siyaset oluşsun diye Ocak Partisi'ni kurduk. Ne Millet İttifakı'ndan ne de Cumhur İttifakı'ndan yana tavrımızı koyuyoruz? ifadelerini kullandı.

'ADAYLARIMIZI BELİRLEYECEĞİZ'

Başkan Canpolat, 31 Mart 2024 yerel seçimler ile ilgili, 'Yerel yönetimlerde bütün aday adaylarımızın genel merkez binamıza şahsen istenilen evrakların tamamını eksiksiz bir şekilde getirerek, direk mülakata alınarak adaylarımızı belirleyeceğiz. Biz İstanbul ve Ankara'da geçmiş dönemlere bakınca belediyelerin hizmette sınıfta kaldığını görüyoruz. Ocak Partisi olarak biz ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın neferleriyiz. Asıl ittifak sahibi biziz. Biz bu konuları böyle değerlendiriyoruz. İstanbul'da Sayın İmamoğlu istenilen performansı göstermedi, başaramadı. İstanbul'daki teşkilatlarımız ile görüşüyorum. İmamoğlu diyemiyorlar. İstanbul ve Ankara'da kesinlikle Millet İttifakı mevcut adaylarla devam ederse biz bu adaylara karşı aday çıkarabiliriz. Asla bunları kabul etmiyoruz. Bir başka ilde AK Parti'nin bir adayı olur o da makul birisidir, toplum tarafından sevilmektedir. O zamanda orada aday çıkarmayarak o şahsın belediye başkanı olup millete hizmet etme noktasında kendisine katkı vereceğimizi ifade ederiz. Bizim bir pazarlığımız kimseden bir beklentimiz de yok. Milletin çıkarları menfaatleri ne ise, dosdoğru bir şekilde devam edeceğiz' dedi.