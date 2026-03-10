Haberler

AK Partili Ercan: Kadınların eşit temsiliyette yer almadığı yapılar toplumun vicdanını yansıtamaz

Güncelleme:
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, kadınların siyasette ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde var olmalarının Türkiye'nin küresel liderlik vizyonunu güçlendireceğini ifade etti. Ayrıca, daha adil bir dünya düzeni talep ettiklerini belirtti.

Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' dediği yerdeyiz. 5 ülkeye sıkışmış yapı nasıl küresel vicdanı temsil etmiyorsa, kadınların eşit temsiliyette yer almadığı yapılar da toplumun vicdanını ve ihtiyaçlarını tam olarak yansıtamaz diyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, ' Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı-Gönül Sofrası' programına katıldı. Burada konuşan Ercan, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur' sözleri, kadınlara duyduğu güveni ve inancı en güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Bizler de bu güvenin sorumluluğuyla ' Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır' şiarıyla yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki: Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye demektir. Kadınların siyasette, ekonomide ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde var olması, Türkiye'nin küresel liderlik vizyonunun en sağlam teminatlarından biridir. İşte bu inançla bizler, AK Parti Kadın Kolları olarak yalnızca siyaset yapmıyoruz. Aynı zamanda dünyadaki tüm adaletsizliklere karşı elif gibi dimdik duran; vicdanın, merhametin ve hakkaniyetin gür sesi olma sorumluluğunu taşıyoruz. Bizim gücümüz; şefkatimizle adaleti, nezaketimizle cesareti birleştirebilmemizden gelir. Bu nedenle kadını dışlayan bir siyaset, aslında toplumun yarısından vazgeçmek anlamına gelir. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasal ve toplumsal süreçlerden dışlanması yalnızca bir hak ihlali olmakla kalmaz; aynı zamanda o toplumun kendi gelişim potansiyelini yarıya indirmesi de demektir" ifadelerini kullandı.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA DÜZENİ TALEP EDİYORUZ'

Ramazan ayının paylaşmayı, dertlenmeyi ve birlik olmayı öğrettiğini söyleyen Ercan, "Bu sofra, sadece ekmeğimizi değil, acımızı, sevincimizi ve sorumluluğumuzu da paylaştığımız bir sofradır. Rabbim; başta Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında zulüm gören kardeşlerimize yardım eylesin. Bizleri de bu zulme karşı duracak güçte ve birliktelikte daim kılsın. Biz şahit olduğumuz bu vahşete ve bu riyakarlığa karşı, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' dediği yerdeyiz. 5 ülkeye sıkışmış yapı nasıl küresel vicdanı temsil etmiyorsa, kadınların eşit temsiliyette yer almadığı yapılar da toplumun vicdanını ve ihtiyaçlarını tam olarak yansıtamaz diyoruz. Sadece kendi milletimiz için değil, tüm insanlık için 'Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir' diyerek daha adil bir dünya düzeni talep ediyoruz" diye konuştu.

