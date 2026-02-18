Haberler

EMEP'li Demir, Muğla'da bir kadının ölümüne ilişkin soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesini istedi

EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir, Muğla'nın Milas ilçesinde teknede hayatını kaybeden Bahar Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesini istedi. Demir, olaydaki çelişkilerin araştırılmasını talep etti.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadının teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesini istedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir teknede hayatını kaybeden Bahar Taş'ın ölümünün üzerindeki sis perdesinin aralanmadığını söyledi.

Şüphelilerin, Taş'ın ölümüyle ilgili anlattıkları olay örgüsünün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunan Demir, "Teknede bulunan erkekler, küçücük bir teknede 13 saat boyunca bir kadından haber almadıklarını iddia ediyor. Buna rağmen savcılık bu çelişkileri araştırmak yerine dosyayı adli tıp raporuna kilitlemiş durumda." dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın etkin bir şekilde yapılması çağrısında bulunan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılık derhal görevini yapmalı, tüm delilleri toplamalı, tüm tanıkları dinlemeli ve aileyi tehdit etme cüreti gösterenlerle ilgili derhal gereken işlemler yapılmalı. Adli tıp raporu sürecinin hızlandırılması, delillerin yok edilmesinin önüne geçmek için çok önemli bir yerde duruyor. Şüphelileri koruyan bu ağırdan alma halinin bir an önce sona ermesini talep ediyoruz. 'Bahar Taş'a ne oldu?' diye soruyoruz, 10 gündür. Bahar Taş'a ne oldu, sorusunun cevabını almak, sadece Bahar Taş'ın ailesi için değil, tüm kadınların, toplumun da hakkıdır. Kadınların şüpheli ölümünün sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceğimizi bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA
