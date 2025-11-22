Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı 25 Kasım'da açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nı, 25 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıklayacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2007'den bu yana dört ulusal eylem planı hayata geçirildi. 2021-2025 yıllarını kapsayan IV. Ulusal Eylem Planı'nın uygulama döneminde sona gelindi.

2026-2030 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmaları ise tamamlandı.

Planın hazırlık aşaması, sahaya dayalı, ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir bir yol haritası niteliğinde olması amacıyla titizlikle yürütüldü.

Eylem planı, bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hazırlandı.

Hazırlık çalışmaları kapsamında, uluslararası belgeler ve ülke örneklerini içeren kapsamlı doküman analizleri yapıldı.

Yeni döneme ilişkin görüş ve öneriler, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik "Stratejik Paydaş Anketi" ve taşra teşkilatında kadın hizmetleri alanında görev yapan personele yönelik "Personel Görüş Anketi" ile derlendi.

7 bölgeyi kapsayan katılımcı bir süreçle hazırlandı

Ayrıca Bakanlığın tüm hizmet birimleri, dış paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsilen belirlenen illerde düzenlenen "Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantıları" ile yerel dinamikler analiz edilerek, politika yapım süreci zenginleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kamuoyuna duyurulacak.

Programda V. Ulusal Eylem Planı'nın vizyonunu yansıtan tanıtım filmi ve kamu spotu gösterimi de yapılacak.

Eylem planı, 25 Kasım'da yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe girecek ve 1 Ocak 2026'da uygulanmaya başlayacak.

"İzlenebilir ve toplum temelli politikaları hayata geçireceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Daha önce uygulanan dört ulusal eylem planının önemli bir yol haritası olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"V. Eylem Planımızı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıklayacağız. Yeni eylem planımızı, dijital şiddet dahil olmak üzere, kadınların bugün karşılaştığı tehditlere ve geleceğin risklerine yanıt verecek biçimde hazırladık. Kadına yönelik şiddetsiz bir toplum vizyonunu hedefleyen bu stratejik çerçeve, devletin tüm kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplumun ve akademinin ortak iradesini yansıtan çok katmanlı, kapsayıcı ve kanıta dayalı bir süreçle güçlü bir zemine oturtuldu. Yeni dönem eylem planımızla veriye dayalı, izlenebilir ve toplum temelli politikaları hayata geçireceğiz."