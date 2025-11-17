Kadın Temsili Hedefi: Yüzde 50

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Hedefimiz; her ortamda kadınlarımızın temsiliyetini yüzde 50'lere ulaştırmak. Bu yönde de gayretlerimiz sürüyor. Sadece milletvekillerimiz anlamında değil, yerel yöneticilerimiz anlamında da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Ercan, ilk olarak bir otelde Girişimci Kadınlar ve STK buluşması gerçekleştirdi. Ercan'a; burada AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, Kadın Kolları Genel Merkez MKYK üyeleri ile STK temsilcileri eşlik etti.

'KADINLARIMIZI HER ALANDA TEŞVİK ETME GAYRETİNDEYİZ'

AK Parti Kadın Kolları olarak 23 yılda kadınların elde ettiği haklar anlamda birçok işi faaliyete geçirdiklerini söyleyen Tuğba Işık Ercan, "Bunlar sadece başörtüsü sorunuyla sınırlı değil. Bunun haricinde iş hayatında, sosyal hayatta pek çok işleri kadınlarımızla beraber gerçekleştirdik ve bununla da her zaman gurur duyuyoruz. AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadın milletvekili oranımız yüzde 2'lerdeydi. Şu anda bu oran yüzde 20'lere ulaşmış durumda. Her zaman söylüyorum ki yüzde 20 yeterli mi? Eğer toplumun yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkekten oluşuyorsa; yüzde 20 de yeterli değil bizim için. Hedefimiz; bu anlamda her ortamda da kadınlarımızın temsiliyetini yüzde 50'lere ulaştırmak. Bu yönde de gayretlerimiz sürüyor. Sadece milletvekillerimiz anlamında değil, yerel yöneticilerimiz anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları olarak kadınlarımızı her alanda teşvik etme gayretindeyiz" dedi. Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanın Çanakkale'de bulunduğunu belirten Ercan, "Çanakkale Kalkım Belediye Başkanımız, Türkiye'nin en genç belediye başkanımız. Biz ona da her şekilde destek vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE ARTIK GÜÇLÜ BİR ÜLKE'

Türkiye'nin çok önemli bir konumda olduğunu söyleyen Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle artık Türkiye, dünya lideri ülkeler konumuna geldi. Ne yapılıyor? Dünyadaki bütün sorunlar çözülürken, Türkiye, 'ne der' deniliyor. Türkiye'nin ara buluculuğuna başvurmak zorunda kalıyorlar. İşte Türkiye'nin bu konumunu görüyorsunuz, sizler de fark ediyorsunuz. Gazze-İsrail konusunda emin olun çok fazla şey yapıyoruz. Perde önünden ya da perde arkasından pek çok şeyler yapılıyor. Hamdolsun yine ateşkes sağlandı. İstediğimiz düzeyde değil; ama istediğimiz düzeyde getireceğiz Allah'ın izniyle. Bunun haricinde Rusya-Ukrayna arasındaki yine ara bulucu olarak tek ülke olarak kim görülüyor? Türkiye görülüyor. Çünkü iki tarafla da görüşebilen, konuşabilen tek ülke Türkiye. Çünkü Türkiye artık güçlü bir ülke. 23 yılda hamdolsun AK Parti iktidarı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuma geldi" dedi.