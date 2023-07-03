Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada memura ve emekliye zam ile kira artışı var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Masanın en önemli gündem maddeleri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ve kira artış oranlarına getirilen yüzde 25 sınırının sürdürülmesi olacak. Toplantının diğer başlıkları ise küresel ve bölgesel konular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Kurban Bayramı tatilinin ardından toplanan Kabine'de, kritik konular ele alınacak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ MEMUR VE EMEKLİYE ZAM

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, masanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği de gündemde olacak. Konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

TORBA YASA MASADA

Torba yasa çalışması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinde; emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları yer alacak.

KİRA ARTIŞIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 olan üst limiti 1 Temmuz itibariyle sona ermişti. Konutlardaki kira artış oranının 2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle yüzde 25 olarak sürdürülmesi kararı da Kabine toplantısının gündemine gelecek.