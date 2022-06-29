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Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: "Çok güzelsin"NATO zirvesinde renkli anlar yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: "Çok güzelsin" NATO zirvesinde renkli anlar yaşandı Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaret etti.

- Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: "Çok güzelsin"

NATO zirvesinde renkli anlar yaşandı

MADRİD - Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaret etti. Johnson ise Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" dedi. Erdoğan Johnson'a aynı şekilde karşılık verince salondan kahkaha sesleri yükseldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi renkli anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin yapılacağı salonda ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ayaküstü sohbetinde kahkaha sesleri yükseldi. Biden ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parmağıyla Johnson'ı işaret etti. Johnson da parmağıyla Erdoğan'ı göstererek Türkçe "Çok güzelsin" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Johnson'a aynı şekilde "Çok güzelsin" sözleriyle karşılık verince ABD Başkanı Biden da gülmeye başladı. Liderlerin şakalaştığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Erdoğan'ın zirve marjında Johnson ile ikili görüşme gerçekleştirmesi ve TSİ 18.45'te Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor. Biden-Erdoğan görüşmesinin 1 saat sürmesi planlanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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