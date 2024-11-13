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John Thune, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Seçildi

John Thune, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Seçildi
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Güney Dakota Senatörü John Thune, ABD Senatosu'nda çoğunluk lideri olarak seçildi. 2007'den beri Cumhuriyetçi liderlik yapan Mitch McConnell'dan bu görevi devralacak. Gizli oylamada Thune, 29 oy alarak rakibi Cornyn'i geçti.

ABD Kongresi'nin iki yasama organından biri olan Senatonun çoğunluk liderliğine Güney Dakota Senatörü John Thune seçildi.

ABD Kongresi'nin iki yasama organından biri olan Senato'da Çoğunluk Lideri içim seçim yapıldı. Senatonun çoğunluk liderliğine Güney Dakota Senatörü John Thune seçildi. Cumhuriyetçi Partili senatörler tarafından seçilen Thune, görevi 2007 yılından bu yana Senatodaki Cumhuriyetçilerin liderliğini üstlenen 82 yaşındaki Kentucky Senatörü Mitch McConnel'dan devralacak.

Halihazırda Senato Azınlık Lider Yardımcısı olarak görev yapan Thune'un Senatonun Çoğunluk Lideri olarak görevi, ocak ayında yeni seçilen senatörlerin göreve gelmesiyle birlikte devralması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kapalı kapılar ardında yapılan gizli oylamada, Thune 29 oy, rakibi Texas Senatörü John Cornyn ise 24 oy aldı. Haberlerde, daha önce kendisini seçilmiş başkan Donald Trump'ın adayı olarak tanıtan ve Trump'ın sağcı müttefikleri tarafından desteklenen Florida Senatörü Rick Scott ise önceki oylama turunda sadece 13 oy aldı ve diğer adaylar Thune ile Cornyn'in oldukça gerisinde kalması nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

1961 doğumlu Thune, 2005 yılından bu yana Güney Dakota Senatörü olarak görev yapıyor. Senatoda dördüncü döneminde bulunan Thune, 2021'den bu yana da Azınlık Lideri Yardımcısı vazifesinde bulunuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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