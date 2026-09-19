Haberler

Japonya heyeti İstanbul Tersanesi'nde savunma sanayisi iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya heyeti İstanbul Tersanesi'nde savunma sanayisi iş birliğini görüştü
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Parlamentosu milletvekilleri ve Japon savunma sanayisi temsilcileri, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette tersanenin tarihçesi, gemi inşa projeleri ve altyapı kabiliyetleri hakkında bilgi verildi; olası savunma sanayisi iş birliği görüşüldü.

Japonya Parlamentosu milletvekilleri ile Japon savunma sanayisi firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Japonya Parlamentosu milletvekilleri ile Japon savunma sanayisi firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tersanemizin tarihçesi, gemi inşa projeleri ile altyapı imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi; savunma sanayisi alanında olası iş birliği imkanlarına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozinoğlu’nun ölümünde kritik hap detayı: Nereden aldığımı hatırlamıyorum

Atilla Uğur ifadesinde yanıtlayamadı: O hap nereden geldi?
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan

366 milyon Euro harcandı! Şampiyonluk beklerken küme düşme hattındalar
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Küme düşme hattındalar! Aston Villa, Tottenham'ı üzdü

İngiliz devinin kabusu sürüyor! Kendi sahalarında fiyasko
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu

İçimizdeki hainler! Kimlikleri tespit edildi
Kıbrıs gazisi Süryani papaz Habib Önder, kolundaki 2 şarapnel parçasıyla Mor Gabriel'de ayin yönetti

Ayini yöneten papaz meğer Kıbrıs gazisiymiş! Kolunda 2 şarapnel
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama