Japonya heyeti İstanbul Tersanesi'nde savunma sanayisi iş birliğini görüştü

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Japonya Parlamentosu milletvekilleri ile Japon savunma sanayisi firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Japonya Parlamentosu milletvekilleri ile Japon savunma sanayisi firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tersanemizin tarihçesi, gemi inşa projeleri ile altyapı imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi; savunma sanayisi alanında olası iş birliği imkanlarına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı