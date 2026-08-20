Haberler

Japonya'da Takaichi karşıtı büyük protesto

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo'da 15 bin kişi, Başbakan Takaichi hükümetini çarpıtılmış tarih anlayışı ve askeri genişleme politikaları nedeniyle protesto etti. Eylemciler, barışçı anayasanın savunulmasını ve hükümetin istifasını talep etti.

Japonya'da yüzlerce kişi, çarpıtılmış tarih anlayışı ve askeri genişleme çabaları nedeniyle protesto etti.

Japonya'da yüzlerce kişi Başbakan Sanae Takaichi hükümetini protesto etti. Başkent Tokyo'daki Ulusal Meclis Binası önünde toplanan eylemciler, Takaichi hükümetini çarpıtılmış tarih anlayışı ve askeri genişleme çabaları nedeniyle protesto etti. Yaklaşık 15 bin kişinin eyleme katıldığını ifade edilirken, protestonun savaş üzerine derinlemesine düşünmeyi ve Japonya'nın saldırganlık geçmişiyle yüzleşmeyi reddeden politikacıların derhal istifa etmesi çağrısında bulunmak üzere gerçekleştirildiği kaydedildi. "Askeri genişlemeye karşı çıkın" yazan pankartlar taşıyan eylemciler, "barışçı anayasayı savunun" ve "Takaichi, hemen istifa et" sloganları attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse bu detayı bilmiyordu! 93 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Danimarka serhat illerimizde bunun peşindeymiş

93 yıllık sır! Danimarka, serhat illerimizde bunun peşindeymiş
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı

Üvey oğlu sonu oldu! Geriye sadece bu görüntüler kaldı
Adana'da uyuşturucu denetiminde aranan terör örgütü üyesi yakalandı

GBT uygulaması yapan polis terör örgütü üyesini yakaladı
Savaş alarmı! Kuzey Kore füze ateşledi

Savaş alarmı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Karadeniz'de yeni güvenlik mimarisi: Türkiye'nin rolü

Karadeniz'de yeni güvenlik mimarisi: Türkiye'nin rolü
Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul'da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu

İstanbul'da yurt ücretleri belli oldu: 76 bin liraya kadar çıkıyor
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak

335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak