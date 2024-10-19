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Japonya'da Seçim Öncesi Siyasi Saldırı Paniği

Japonya'da Seçim Öncesi Siyasi Saldırı Paniği
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Japonya'da Liberal Demokrat Parti genel merkezine molotof kokteyli atan bir şüpheli, Başbakanlık Ofisi'ne girmeye çalışırken gözaltına alındı. Olay, yaklaşan seçimler öncesinde güvenlik endişelerine yol açtı. Başbakan Ishiba, demokrasinin şiddete boyun eğmemesi gerektiğini vurguladı.

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) genel merkezine molotof kokteyli attıktan sonra aracıyla Başbakanlık Ofisi yerleşkesine girmeye çalışan bir şüpheli, aracıyla bariyerlere çarptıktan sonra gözaltına alındı.

Japonya'da 27 Ekim'de yapılacak seçime günler kala siyasi saldırı paniği yaşandı. Tokyo polisinden edinilen bilgilere göre yerel saatle 05.50 sıralarında aracıyla Tokyo'nun Chiyoda semtindeki LDP Genel Merkezine gelen Atsunobu Usuda (49), bina girişine en az 5 molotof kokteyli attı. İsabet alan bir polis aracında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, şüpheli aracını yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan Japonya Başbakanlık Ofisi'ne sürdü. Başbakanlık Ofisi yerleşkesine girmeye çalışan şüpheli, aracıyla birlikte güvenlik bariyerlerine çarparak dururken, şüphelinin aracında çıkan küçük çaplı yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü. Çarpmanın ardından aracından inerek polislere sis bombasına benzer bir cisim fırlatmaya çalışan şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı. Polise direnmeyen şüphelinin, susma hakkını kullandığı belirtildi. Şüphelinin aracında çok sayıda kullanılmamış molotof kokteyli ve yanıcı madde bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Başbakan Ishiba: "Demokrasi asla şiddete boyun eğmemelidir"

Seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Kagoshima eyaletinde saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, "Demokrasi asla şiddete boyun eğmemelidir" dedi. Her türlü şiddeti önleyeceklerini ve halkın güvenliğinin korunmasını sağlayacaklarını vurgulayan Ishiba, "Demokrasimizin şiddete boyun eğmemesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

LDP Genel Sekreteri Moriyama: "Kabul edilemez"

LDP Genel Sekreteri Hiroshi Moriyama da saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin seçim sürecinde olduğunu hatırlattı. Henüz saldırının gerekçesini bilmemelerine rağmen demokrasinin şiddet yoluyla engellenmesine karşı olduklarını vurgulayan Moriyama, "Demokrasinin temeli olan seçimlerin yaklaştığı bir dönemde böyle bir şeyin yaşanması kabul edilemez" ifadelerini kullandı. "Şiddete boyun eğmeyerek seçim kampanyamızı planlandığı gibi sürdüreceğiz" diyen Moriyama, seçim sürecinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını da sözlerine ekledi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Başbakanlık Demokrasi Japonya tokyo

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