James Comey Hakkında İki Ayrı İddianame Hazırlandı

James Comey Hakkında İki Ayrı İddianame Hazırlandı
ABD Başkanı Trump, eski FBI Direktörü Comey'nin yalan beyanda bulunma ve soruşturmayı engelleme suçlamalarıyla büyük jüri tarafından iki ayrı iddianame ile suçlandığını açıkladı. Comey, masum olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlandığını duyurdu.

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Kongre'ye yalan beyanda bulunmak ve soruşturmayı engellemek suçlamalarıyla, büyük jüri tarafından iki ayrı iddianameyle suçlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerinde kendisine yardım edip etmediğine ilişkin soruşturmayı yürüten Comey'yi hedef alarak, "Comey, ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri. Ülkeye karşı işlediği suçlar için hesap verme zamanı geldi. Büyük jüri bugün onu bazı yasa dışı ve usulsüz eylemlerinden dolayı iki ağır suçtan suçladı" ifadelerini kullandı.

İddianamenin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Comey, "Masumum. Ailem yıllardır Trump'a karşı çıkmanın bedeli olduğunu biliyor ama biz diz çökmeyeceğiz. Korku tiranların aracıdır. Ama ben korkmuyorum. Siz de korkmamalısınız. Mahkemede gerçekler ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise "Kimse kanunların üstünde değildir. Bugünkü iddianame, Adalet Bakanlığı'nın, ABD halkını yanıltarak yetkilerini kötüye kullananlardan hesap sormaya yönelik kararlılığını yansıtmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
