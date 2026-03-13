Haberler

Brezilya'da tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yüksek ateş ve bronkopnömoni teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Ailesi ve avukatları, cezasının ev hapsine çevrilmesi talebinde bulunuyor.

Brezilya'da tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yüksek ateş ve titreme şikayetleriyle hastaneye sevk edilerek bronkopnömoni (zatürre) teşhisi sonrasında yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Brezilya'da tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yüksek ateş, titreme ve oksijen doygunluğunda düşüş nedeniyle bu sabah erken saatlerde başkent Brasilia'daki hapishaneden hastaneye sevk edildi. Bolsonaro'nun, bronkopnömoni (zatürre) teşhisi konulmasının ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi. Bolsonaro'yu tedavi eden doktorlardan Brasil Caiado basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 70 yaşındaki eski devlet başkanına antibiyotik tedavisi uygulandığını aktardı. Bolsonaro'nun durumunun ciddi olduğu ve en az birkaç gün daha hastanede kalmasının beklendiğinin altı çizildi. Caiado, henüz ameliyatın düşünülmediğini de sözlerine ekledi.

Ailesi ve avukatları cezasının ev hapsi çevrilmesini talep ediyor

Bolsonaro, 2022 devlet başkanlığı seçimlerini mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya kaybettikten sonra darbe teşebbüsü suçlamalarıyla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bolsonaro'nun ailesi ve avukatları, eski liderin geçtiğimiz yıl hapse girmesinden bu yana cezasının ev hapsine çevrilmesi çağrısında bulunuyor. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İran'dan Trump'a 'Epstein' göndermesi

"İranlılar saklanıyor" diyen Trump'a Epstein'li yanıt
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber

Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu

Trump, Hamaney'in başına ödül koydu! Verecekleri para öyle böyle değil