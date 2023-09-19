İzmit Belediyesi Gazileri Ziyaret Etti
İzmit Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentte yaşayan gazileri ziyaret etti. Gazilere Başkan Hürriyet'in selamları iletilerek hediye takdim edildi.
İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentte yaşayan gazileri ziyaret etti.
Önemli gün ve haftalarda büyükleri unutmayarak sık sık ziyaret düzenleyen İzmit Belediyesi, Gaziler Günü sebebiyle 92 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa San ve 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Kocabaş'ı ziyaret etti. Gazilere, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek hediye takdiminde bulunuldu. Gaziler ve aileleri de gerçekleştirilen ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar dilediler.
Kaynak: ANKA / Politika