İzmit Belediyesi Gazileri Ziyaret Etti

İzmit Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentte yaşayan gazileri ziyaret etti. Gazilere Başkan Hürriyet'in selamları iletilerek hediye takdim edildi.

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentte yaşayan gazileri ziyaret etti.