İzmit Belediye Başkanı Yöre Dernekleriyle Bir Araya Geldi

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin ve Belediyenin 100. yıl programlarıyla ilgili "Birlikte Planlıyor, Birlikte Kutluyoruz" temalı program düzenledi. Programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "100'üncü yıl etkinliklerinde kentin tarihi, kent yaşamını anlatacak faaliyetleri sizlerle planlamak istiyoruz. Arkadaşlarım sizlere ana hat bir plan sunacaklar ama bunun dışında da sizlerin 'Şu faaliyeti de katabiliriz' gibi önerileriniz varsa biz bütün önerilere açığız" dedi.

İzmit Belediyesi, kentte faaliyet gösteren yöre dernekleriyle Cumhuriyetin ve Belediyenin 100. yıl programlarıyla ilgili "Birlikte Planlıyor, Birlikte Kutluyoruz" temalı 1. Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirdi. Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Hürriyet, kentin dinamiklerinden fikirler alarak emek verdiklerini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür eden Hürriyet, "Bu toplantılar vesilesiyle kentle ilgili hayallerimizi paylaşıyoruz, bir araya geliyoruz. Amacımız kentte yapmak istediğimiz çalışmalarımızı sizlerle birlikte planlamak. 'Ortak akıl' kelimesini çok kıymet vererek kullanıyoruz. Kentin dinamiklerinden fikirler alarak herkesin hayallerini ortaklaştırmak adına ciddi bir emek veriyoruz. O yüzden de ortak akıl toplantılarını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağız ama bu sene aynı zamanda İzmit Belediyesinin de 100'üncü yılı. İzmit Belediyesi, halkın belediyesi. O yüzden 'Halkın belediyesi çalışıyor' derken bunu ciddi bir bağlılıkla söylüyoruz. Hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hem de İzmit Belediyemizin 100'üncü yılı dolayısıyla yapmak istediğimiz tüm faaliyetlerde yine ortak aklı çalıştıralım, sizleri dinleyelim, fikirlerinizi alalım dedik" dedi.

"Kent yaşamını anlatacak faaliyetleri sizlerle planlamak istiyoruz"

Başkan Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmit Belediyesi olarak 'Ben yaptım, oldu' mantığıyla değil, beraberce akıl üretelim istedik. Daha fazla dayanışma çok kıymetli. Yöre dernekleri de birçok önemli gün ve haftada etkinlikler yaparlar. Doğduğumuz yer önemli, doyduğumuz yer daha da önemli. Nereden göçersek göçelim, hepimiz artık İzmitliyiz. Dolayısıyla doyduğumuz kentte hep birlikte dayanışma göstererek sahip çıkmayı önemsiyoruz. O yüzden de bu 100'üncü yıl etkinliklerini sizlerin fikirleriyle zenginleştirmek istiyoruz. İzmit'in en önemli festivallerinden Pişmaniye Festivalini sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Kentin en önemli gastro ürünü pişmaniyedir. Kentin tanıtım potansiyelini arttırmak için önemli bir varlığıdır pişmaniye. Pişmaniye Festivalini de kentin dinamiklerini katarak çok güzel bir şekilde noktalamıştık ve bu etkinlik ses getirmiştir. İşte birlikten güç doğar. Beraberlikten dayanışma doğar ve bu dayanışma kente güç katar. Kenti daha değerli kılar. Bu vesileyle de herkesin fikri bu sürecin içine dahil olmuş olur. Aynı Pişmaniye Festivalinde olduğu gibi birlikte düşünmenin, birlikte hareket etmenin en önemli adımlarından bir tanesi olan ortak aklı 100'üncü yıl etkinliklerinde mutlaka anlam bulsun istiyoruz. Bu 100'üncü yıl etkinliklerini sadece kutlama etkinlikleri olarak değil, aynı zamanda geleceğe bir umut meşalesi olsun, vizyon katsın, beraber hareket etmenin güzelliklerini kente katsın istiyoruz. 100'üncü yıl etkinliklerinde kentin tarihi, kent yaşamını anlatacak faaliyetleri sizlerle planlamak istiyoruz. Arkadaşlarım sizlere ana hat bir plan sunacaklar ama bunun dışında da sizlerin 'Şu faaliyeti de katabiliriz' gibi önerileriniz varsa biz bütün önerilere açığız. Özellikle biraz erken zamanda bir araya geldik ki önerileri hayata geçirebilmek için zamanımız kalsın" - KOCAELİ