İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, katılım sayısı üzerinden siyasi polemiklere neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında yaptığı konuşmada katılımın 2 milyonun üzerinde olduğunu iddia etti. Özel, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" diyerek kalabalığın büyüklüğüne dikkat çekti.

EMNİYET KAYNAKLARI "70 BİN" OLARAK AÇIKLADI

Emniyet kaynakları ise mitinge katılan kişi sayısını yaklaşık 70 bin olarak belirtti. Aynı değerlendirmeyi AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da paylaştı. Saygılı, çevre illerden mitinge yoğun organizasyon yapıldığını öne sürerek, "CHP'nin beklediği kalabalık gelmedi, meydan büyük oranda boş kaldı" ifadelerini kullandı.

Sahada iki farklı sayının telaffuz edilmesi, kamuoyunda mitingin etkisine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP ise mitingin siyasi baskılara karşı güçlü bir dayanışma örneği olduğunu savunurken, AK Parti tarafı bu iddiayı "algı yönetimi" olarak nitelendirdi.