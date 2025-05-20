İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
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İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitingine 2 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Ancak emniyet kaynakları ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, katılımın yaklaşık 70 bin kişiyle sınırlı kaldığını iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, katılım sayısı üzerinden siyasi polemiklere neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında yaptığı konuşmada katılımın 2 milyonun üzerinde olduğunu iddia etti. Özel, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" diyerek kalabalığın büyüklüğüne dikkat çekti.

EMNİYET KAYNAKLARI "70 BİN" OLARAK AÇIKLADI

Emniyet kaynakları ise mitinge katılan kişi sayısını yaklaşık 70 bin olarak belirtti. Aynı değerlendirmeyi AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da paylaştı. Saygılı, çevre illerden mitinge yoğun organizasyon yapıldığını öne sürerek, "CHP'nin beklediği kalabalık gelmedi, meydan büyük oranda boş kaldı" ifadelerini kullandı.

İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Sahada iki farklı sayının telaffuz edilmesi, kamuoyunda mitingin etkisine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP ise mitingin siyasi baskılara karşı güçlü bir dayanışma örneği olduğunu savunurken, AK Parti tarafı bu iddiayı "algı yönetimi" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Akp verdi ise rakam TÜİK ve enflasyon rakamı gibi kesin yalandır

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Haber YorumlarıBlue Dream:

AKP ne dese o .Herkes haksız Akp haklı.herkes yolsuzluk yapar,Akp yapmaz.Herkes yalan söyler, Akp yalan söylemez.Allahım bizi bu Akp zulmünden kurtar.

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Haber Yorumlarımehmet vezir can:

bi seferde hayra alamet ol bi sefer..hala boş beleş işlerle üğraşıyorsun.ilk seçilince bu sefer tama galiba dedik ama yanıltmadın

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Haber YorumlarıBlackened:

O meydana değil 2 milyon 200 bin insan zor sığar

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Akpnin Emniyet kaynaklari

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