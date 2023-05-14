İzmir'de yaşlı seçmenler oy kullanmak için sandık başına gitti

İZMİR'de sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar oy kullanmak üzere sandıklara gitmeye başladı. İzmir'in Konak ilçesindeki Millet Mahallesi'nde oy kullanan yaşlı seçmenler, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, büyük bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri İlkokulu'nda oyunu kullanan Neriman Demirkol (85) erken saatte hazırlanıp vatandaşlık görevini yerine getirmek istediğini belirtip, "Ben zaten erken kalkıyorum. Bugün de kalktım ve görevimi yapmak istedim" dedi. Bastonuyla oy kullanacağı okulun yolunu tutan Mustafa Kolcu (82) da "Kızımla geldim. Normalde dışarı çıkamıyorum. Bugün oy kullanmak için geldim. Hangi aday hayırlı olacaksa o o seçilsin" diye konuştu.