İzmir'de elinde Türk bayrağı olan bir protestocu, İsrail bayrağının üzerine basarak başına tabanca dayadı. Polis ekipleri tarafından 2 saat süren ikna çabaları sonucunda protestocu tabancayı bırakıp teslim oldu.

İzmir'de bir elinde Türk bayrağı bir elinde tabanca ile protesto düzenleyen şahıs 2 saat sonunda ikna edilebildi

2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

İzmir'de elinde Türk bayrağı olan, yere serdiği İsrail bayrağının üzerine basıp, başına tabanca dayayan kişi, polis ekiplerince 2 saatte ikna edildi. Tabancayı bırakıp, gözyaşları içinde teslim olan protestocunun Pakistan uyruklu ve ön isminin Muhammet (23) olduğu öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,