İzmir'de bir elinde Türk bayrağı bir elinde tabanca ile protesto düzenleyen şahıs 2 saat sonunda ikna edilebildi
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İzmir'de elinde Türk bayrağı olan bir protestocu, İsrail bayrağının üzerine basarak başına tabanca dayadı. Polis ekipleri tarafından 2 saat süren ikna çabaları sonucunda protestocu tabancayı bırakıp teslim oldu.
2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
İzmir'de elinde Türk bayrağı olan, yere serdiği İsrail bayrağının üzerine basıp, başına tabanca dayayan kişi, polis ekiplerince 2 saatte ikna edildi. Tabancayı bırakıp, gözyaşları içinde teslim olan protestocunun Pakistan uyruklu ve ön isminin Muhammet (23) olduğu öğrenildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika