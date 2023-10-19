İzmir'de Muhtarlar Günü Törenleri Gerçekleştirildi

İzmir'in Ödemiş, Bayındır, Çeşme ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle törenler düzenlendi. Muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

İzmir'in Ödemiş, Bayındır, Çeşme ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle törenler gerçekleştirildi.

Ödemiş Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Nihat Savuran, yaptığı konuşmada, muhtarların gününü tebrik etti. İsrail-Filistin çatışmasını hatırlatan Savuran, sivillere yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i ve ona destek veren ülkeleri kınadı.

Törene Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da katıldı. ???????

Bayındır

Bayındır'daki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cevher, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Cevher, muhtarların yerel demokrasinin köklü ve önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. Cevher, Filistin'de hayatlarını kaybedenler için rahmet de diledi.

Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Uğur Demirezen de törene katıldı.

Çeşme

Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, muhtarların yanı sıra Kaymakam Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, İlçe Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan da katıldı.

Törende Sakarya Mahallesi Muhtarı Fatma Altan Avşaroğlu ile Çakabey Mahallesi Muhtarı Birnaz Kopar Özer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Vatandaşların devlete ihtiyaç duydukları anda çalacakları ilk kapının muhtarlık olduğunu kaydeden Köstekçi, "Çeşme muhtarları olarak görevimizi özveri ile gönülden ve seve seve yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.