İzmir'de DEAŞ ve PKK Operasyonunda 4 Suriyeli Tutuklandı

İzmir'de yapılan operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik 8 Suriyeli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan Suriyeli 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmalar kapsamında terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 8 Suriyeli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

PKK üyesi olduğu öne sürülen 1 şüpheli ile DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.