İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

İSTİFALAR SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır, CHP Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak'ın da CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

Mustafa İÇ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı