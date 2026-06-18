Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır ve iki meclis üyesi daha partiden istifa etti.

İSTİFALAR SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır, CHP Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak'ın da CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

Mustafa İÇ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar

Milli yıldızımız için olay iddia: Onu sevmiyorlar, ona uyuz oluyorlar
'Mamak Şehitleriyle Yaşıyor' projesi, Şahit Belgeseli ile geleceğe iz bıraktı

Şahit Belgeseli geleceğe iz bıraktı
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

Trump'a meydan okudu: ABD denilen bir ortağımız var...
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı

Herkesin fark beklediği maçta soğuk duş!
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu