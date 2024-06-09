İzmir'de Bulgaristan ve AP seçimleri için sandık başına gidildi

İzmir'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

İzmir'de ikamet eden Bulgaristan vatandaşları, saat 07.00 itibarıyla kent genelindeki 18 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İZMİR BAL-GÖÇ) yetkilileri de okulların girişlerine kurdukları stantlarda oy kullanmak için gelenlere yardımcı oluyor.

Gaziemir ilçesindeki Remzi Doğan İlkokulunda görev yapan Dernek Başkanı Abdurrahim Nursoy, AA muhabirine, Bulgaristan'da son 3 yılda altıncı kez erken seçime gidildiğini belirtti.

Türkiye'de 160 sandıkta oy kullanıldığını aktaran Nursoy, "İzmir'de de 18 sandıkta toplam 33 bin 650 seçmenimiz var. Bu vatandaşlarımızı, Bulgaristan demokrasisine katkı sunmaları, haklarını savunmaları ve orada kalan soydaşlarımıza destek olmaları için sandığa davet ediyoruz. İnşallah bugün çıkacak sonuçlarla Bulgaristan'ın istikrarı anlamında gerekli koalisyon kurulur." dedi.

Oy kullanmaya gelen Kasım Durmuş da vatandaşlık görevi için bir kez daha sandık başına gittiklerini ifade etti.

Seçimlerin önemine değinen Durmuş, "Biz her defasında seçimlere iştirak etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz de Bulgaristan vatandaşıyız, orada olup bitenlerle ilgiliyiz, orada haklarımız var. Halen alınacak haklarımız var, onlara ulaşabilmemiz için temsiliyetimizi çoğaltmamız lazım." diye konuştu.

İzmir'de 6 ilçedeki 18 sandıkta devam eden oy kullanma işlemi, saat 20.00'ye kadar sürecek.