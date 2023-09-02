İzmir'de Adli Yıl Açılışı Resepsiyonla Kutlandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023-2024 adli yıl açılışı dolayısıyla Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) resepsiyon düzenledi. İzmir il protokolü, Adalet Komisyonu Başkanı, cumhuriyet savcıları ve avukatlar bir araya geldi. Açılış konuşmasında yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Adalet Komisyonu Başkanı, İzmir halkına en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti. Program, konserle sona erdi.
İzmir'de, adli yıl açılışı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023-2024 adli yıl açılışı dolayısıyla Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) resepsiyon verdi.
Fuayede düzenlenen kokteylde İzmir il protokolü, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, hakim, cumhuriyet savcıları ve avukatlar bir araya geldi.
Kokteylden sonra açılış konuşmasını yapan İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek, yeni atanan cumhuriyet başsavcısı ile İzmir halkına en güzel şekilde adli hizmet sunmaya gayret edeceklerini belirtti.
Program, konuşmanın ardından sonra verilen konserle sona erdi.