İzmir'de Adli Yıl Açılışı Resepsiyonla Kutlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023-2024 adli yıl açılışı dolayısıyla Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) resepsiyon düzenledi. İzmir il protokolü, Adalet Komisyonu Başkanı, cumhuriyet savcıları ve avukatlar bir araya geldi. Açılış konuşmasında yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Adalet Komisyonu Başkanı, İzmir halkına en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti. Program, konserle sona erdi.