İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ukrayna'nın Lviv kentinden gelen heyeti ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ukrayna'nın '2025 Avrupa Gençlik Başkenti' unvanını kazanan Lviv kentinden gelen heyeti ağırladı. İzmir'de gençler için yürüttükleri çalışmaları anlatan Başkan Tunç Soyer, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adayı İzmir için iki kent arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ukrayna'nın "2025 Avrupa Gençlik Başkenti" unvanını kazanan Lviv kentinden gelen heyeti ağırladı. İzmir'de gençler için yürüttükleri çalışmaları anlatan Başkan Tunç Soyer, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adayı İzmir için iki kent arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "2025 Avrupa Gençlik Başkenti" unvanını kazanan Ukrayna'nın Lviv kentinden gelen heyeti makamında ağırladı. Bu yıl "gençlik" teması ile düzenlenen 92. İEF'ye katılmak ve 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adayı İzmir'de gençlere yönelik çalışmalarını incelemek için kente gelen heyete teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Avrupa Gençlik Başkenti unvanı kazanan bir kent olarak biz de sizlerin tavsiyelerinizi almak isteriz" dedi.

Lviv Kent Konseyi Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Ofisi Dış İlişkiler Daire Başkanı Iryna Dzhyhovska, "Lviv olarak İzmir'e ilk resmi ziyaretimiz. Her türlü işbirliğine açığız" dedi. Lviv - Avrupa Gençlik Başkenti 2025 Ofisi Müdürü Maria Pihura ise, "Belediyenizin gençlik merkezlerini gezdik ve çok etkilendik. Gençlik konusundaki çalışmalarınızı inceledik. Biz de sizi kentimizde ağırlamak isteriz" diye konuştu.