İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Demirkıran Zeytin Fidesi Dağıttı

İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığına bağımsız olarak aday olan Yasin Demirkıran (35), Konak Meydanı'nda zeytin fidesi dağıttı.

Sahil Güvenlik Komutanlığında arama-kurtarma timinde görev yaptıktan sonra yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle mesleğini bırakan ve kendi iş yerini açan Demirkıran, 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Seçim çalışmalarını tek başına yürüten Demirkıran, farkındalık oluşturmak amacıyla da Konak'taki Saat Kulesi önünde vatandaşlara zeytin fidesi dağıttı, oy istedi.

Demirkıran, gazetecilere, gençlerin umudu olmak için bağımsız aday olduğunu söyledi.

Başkan adaylarının seçim sürecinde pankartlara, broşürlere çok büyük paralar harcadığını aktaran Demirkıran, "Ben büyük paralar harcayıp pankartlar bastırmak yerine hem farkındalık olsun hem de insanların bir dikili ağacı olsun diye zeytin fidesi dağıtmayı tercih ettim. Zeytin ağaçlarını elimden geldiğince bütçem yettiğince insanlara dağıtıp onların 5-10 yıl sonraki halini görmelerini istiyorum." dedi.

Hayalleri ve hedefleri olduğunu aktaran Demirkıran, "Yüzde 65'lik genç oyu olmasına rağmen yüzde 5'in altında genç aday var. Şu anda ben en genç büyükşehir belediye başkan adayıyım. Bugün de vatandaşlara zeytin fidesi dağıttım ve inanılmaz mutlu oldular. İnsanların gözlerindeki parıltıyı fark edebiliyorsunuz. Çok mutlu oluyorlar ve hepsinden de tek tek söz alıyorum. Bunu muhakkak dikmesi gerektiğini söyledim. Hepsi bana söz verdi." diye konuştu.