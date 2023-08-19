İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Ufuk Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı Narko-Alan ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda T.K. ve E.D. adlı şüphelilerin Ufuk Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptıklarını belirleyerek harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İkamette yapılan aramalarda ise 1 adet hassas terazi, 43 gram metamfetamin, 88 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar maddesi, 2 gram kokain, 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR