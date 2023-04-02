İYİ Partililer Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş hamlesini konuşuyor: Kılıçdaroğlu'nu 'kazanacak aday' yaptı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, İYİ Parti kulislerinde Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili hamlesi konuşuluyor. İki ismi cumhurbaşkanı yardımcısı yaptıran Akşener'in Kılıçdaroğlu'na 6.5 puan kattığı ve "seçimi kazanacak aday" konumuna getirdiği öne sürülürken, bu hamlenin İYİ Parti'ye ise toplamda 2.5 puan kaybettirdiği ifade ediliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde Millet İttifakı masasından kalkmasının faturasına dair partide dikkat çekici hesaplar yapılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NU "KAZANACAK ADAY" YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması kararı ile aşılan krizi değerlendiren İYİ Partililere göre Akşener, Kılıçdaroğlu'nu "kazanacak aday" yaptı.

İYİ PARTİ CİDDİ BİR OY KAYBINA UĞRADI

İYİ Partililere göre iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması kararıyla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir anda 6.5 puan kazandırıldı, seçimi almasının önü açıldı. Ancak anketler bu süreçte İYİ Parti'nin ise ciddi bir oy kaybına uğradığını gösteriyor.

"SEÇİM SAHASINDA KAYIPLARI TELAFİ EDECEĞİZ"

Gazeteduvar'ın haberine göre bu kaybı doğrulayan İYİ Partililer, "Oylarımızda yüzde 2.6 düşüş oldu. 1.5 puanı topladık. Gerisini de seçim sahasında kısa sürede toplayacağız" diyor.