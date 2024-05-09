İYİ Partili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi: Bir trolü Grup Başkanvekilliğinin ilk gününde ağırlamak çok iyi bir fikir

Siyasette 'yumuşama' tartışmaları devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın isimlerden biri olarak gösterilen Taha Hüseyin Karagöz ile TBMM'de görüşmesi büyük yankı uyandırmıştı. Bu görüşmeden sonra Karagöz bu kez İYİ Parti'nin kapısını çaldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in gazeteci Karagöz ile görüşmesi tepkiyle karşılanırken, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çömez, "Değerli gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile gündemi değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin resmi X hesabından paylaşım yapan Karagöz ise, "Sn. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e yeni görevi hayırlı olsun. Siyasi ortamı daha da yumuşatacak mesajların geçtiği bir sohbet oldu. Bu arada net bir kulis: Sn. Akşener'in kurucu genel başkan olarak deneyimlerinden yararlanacaklar. Ancak İYİ Parti yolunu kendi çizecek" dedi.

LÜTFÜ TÜRKKAN GÖRÜŞMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, görüşmeye tepki göstererek, "Partimize, Kurucu Genel Başkanımıza, bize çeşitli iftiralar atarak yalan haber yapmakta usta gazeteci görünümlü bir şahsı, ağzından akıttığı salyalarla yıllarca bizlere saldıran bir trolü Grup Başkanvekilliğinin ilk gününde makamda ağırlamak çok iyi bir fikirdi. Devamını niyaz ederiz..!" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YORUMLARI

Görüşmenin ardından çekilen bir fotoğrafı X hesabından paylaşan Çömez'in paylaşımına kısa sürece çok sayıda yorum yapıldı. Görüşmeye tepki gösteren bazı kullanıcılar Çömez'den söz konusu fotoğrafı kaldırmasını talep etti.

ÖZEL İLE GÖRÜŞME TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Karagöz ile makamında yaptığı görüşmesi büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karagöz, "Ankara'daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu" dedi.

Sosyal medyada sık sık muhalif isimleri hedef alan açıklamalarıyla dikkat çeken Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesi hakkında Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Nikah davetiyesi için uğradı, kapıdan çevirecek halimiz yoktu. Bu yerel seçim döneminde pek çok CHP'li belediye başkanını da yayınlarına aldı" ifadelerini kullandı.