Üye Girişi
Haberler
Ogün Samast'ın 'FETÖ' davası zaman aşımından düştü

Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek

İYİ Partili Özatıcı: AK Parti'ye geçen vekillerin hepsi İmralı sürecinin tamamlayıcısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'a konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, son dönemde artan vekil transferlerine dikkat çekti. Özatıcı, partisinden istifa edip AK Parti'ye geçmiş veya geçecek olanların İmralı süreci ve onun akabinde yeni anayasa sürecinin tamamlayıcısı olacağını ifade etti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörleri Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Son zamanlarda artan vekil transferlerine dikkat çeken Özatıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AKP İYİ PARTİ'DEN VEKİL DEVŞİRME STRATEJİSİ GÜDÜYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşma yapmaya çağırmasıyla başlayan ve DEM Partili heyetin İmralı Adası'na giderek Öcalan'la görüştükten sonra TBMM'de grubu olan siyasi partileri ziyaret etmesiyle devam eden süreci değerlendiren Özatıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hesabımıza göre, 400'ü bulmaları gerekiyor. Cumhur İttifakı artı DEM birleşse Meclis'te 377 yapıyor. Gelecek, DEVA, Saadet Partisi'nden de, alabilecekleri bazı vekiller var. Bununla yeni bir hesap yaptığımız zaman 395'lere kadar geliyorlar. Onun için şu anda bu anayasa sürecine ve bu açılım sürecine direnen, tek başına, Meclis'te, meydanlarda direnen, İyi Parti'den vekil devşirme stratejisini güdüyor AKP."

"PARTİMİZDEN AKP'YE GEÇENLER İMRALI SÜRECİNİN TAMAMLAYICI CÜZÜDÜR"

"Milletimiz bilsin. İfşa ediyoruz" diyen Özatıcı, "Dolayısıyla eğer bizim partimizden istifa etmiş, AKP'ye geçmiş, geçecek olan her kim varsa milletimiz bilsin ki bu İmralı ve açılım sürecine ve onun akabinde temin etmek istedikleri yeni anayasa sürecinin tamamlayıcı cüzüdür onlar. Onu tamamlamak için geçmişlerdir." dedi.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İyi Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Partinin üst düzey isimleri birbiri ardına ayrılırken son olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ile İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski parti sözcüsü Kürşad Zorlu istifa etmişti. Siyaset gündeminde, vekillerin AK Parti'ye geçeceği iddiaları yer almıştı.

İYİ Partili Özatıcı: AK Parti'ye geçen vekillerin hepsi İmralı sürecinin tamamlayıcısı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
img

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
img

Belediyelere ve kamuya yüzlerce personel alınacak
img

Tarihi yangınla mücadele sürerken yağma başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla mücadele sürerken yağma başladı
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 10-11 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Ocak Polatlı, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı? Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? 11 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan, Akrep burcu yorumu! 11 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Emeklilere implant ücretsiz mi? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 696. bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ocak günün maçları nereden izlenir? 10 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.