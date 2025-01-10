İYİ Partili Özatıcı: AK Parti'ye geçen vekillerin hepsi İmralı sürecinin tamamlayıcısı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörleri Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Son zamanlarda artan vekil transferlerine dikkat çeken Özatıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AKP İYİ PARTİ'DEN VEKİL DEVŞİRME STRATEJİSİ GÜDÜYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşma yapmaya çağırmasıyla başlayan ve DEM Partili heyetin İmralı Adası'na giderek Öcalan'la görüştükten sonra TBMM'de grubu olan siyasi partileri ziyaret etmesiyle devam eden süreci değerlendiren Özatıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hesabımıza göre, 400'ü bulmaları gerekiyor. Cumhur İttifakı artı DEM birleşse Meclis'te 377 yapıyor. Gelecek, DEVA, Saadet Partisi'nden de, alabilecekleri bazı vekiller var. Bununla yeni bir hesap yaptığımız zaman 395'lere kadar geliyorlar. Onun için şu anda bu anayasa sürecine ve bu açılım sürecine direnen, tek başına, Meclis'te, meydanlarda direnen, İyi Parti'den vekil devşirme stratejisini güdüyor AKP."

"PARTİMİZDEN AKP'YE GEÇENLER İMRALI SÜRECİNİN TAMAMLAYICI CÜZÜDÜR"

"Milletimiz bilsin. İfşa ediyoruz" diyen Özatıcı, "Dolayısıyla eğer bizim partimizden istifa etmiş, AKP'ye geçmiş, geçecek olan her kim varsa milletimiz bilsin ki bu İmralı ve açılım sürecine ve onun akabinde temin etmek istedikleri yeni anayasa sürecinin tamamlayıcı cüzüdür onlar. Onu tamamlamak için geçmişlerdir." dedi.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İyi Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Partinin üst düzey isimleri birbiri ardına ayrılırken son olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ile İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski parti sözcüsü Kürşad Zorlu istifa etmişti. Siyaset gündeminde, vekillerin AK Parti'ye geçeceği iddiaları yer almıştı.